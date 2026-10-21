Muere operador de tráiler tras choque en carretera a Laredo

Presuntamente el operador del tráiler que chocó por la parte trasera contra la otra unidad habría fallecido en el lugar, al quedar al interior del vehículo.

Un operador de tráiler murió y otra persona resultó lesionada tras un choque por alcance entre unidades de carga sobre la carretera a Laredo, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

El accidente fue reportado durante la madrugada de este martes, a la altura del kilómetro 93 de la Carretera Federal 85, donde dos tractocamiones se impactaron y uno de ellos terminó involucrado en una volcadura.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el operador del tráiler que chocó por la parte trasera contra la otra unidad habría fallecido en el lugar, al quedar al interior del vehículo.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja y Policía Rural, quienes atendieron a una persona lesionada, mientras que la Guardia Nacional quedó a cargo del resguardo de la zona.

El percance provocó la obstrucción de uno de los carriles de circulación de sur a norte, por lo que las autoridades realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las causas que originaron el choque.