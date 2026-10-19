Muere niño de un año tras presentar múltiples lesiones en García

El menor ingresó al Hospital Universitario con heridas y hematomas en el cuerpo; autoridades indagan las circunstancias del caso.

Un niño de un año y 11 meses murió en el Hospital Universitario, luego de presentar múltiples lesiones y hematomas en distintas partes del cuerpo.

El menor fue identificado como Luis, quien presuntamente habría sido víctima de golpes.

De acuerdo con los datos proporcionados, el niño presentaba lesiones en el rostro y las piernas, además de varios hematomas y cicatrices en el cuerpo.

De acuerdo con la información, los hechos ocurrieron presuntamente en la calle Patagonia, en la colonia Paseo de Lincoln, en García.

Las circunstancias en las que sufrió las lesiones, así como la identidad de la persona o personas que pudieran estar involucradas, no han sido compartidas por las autoridades.