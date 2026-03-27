Muere niño atropellado afuera de su casa en Salinas Victoria 

El conductor, identificado como Elvirio Guadalupe, fue retenido por las autoridades y posteriormente puesto a disposición para el deslinde de responsabilidades

Una tragedia sacudió a vecinos de la colonia Misión, luego de que un niño de un año y nueve meses muriera tras ser atropellado frente a su domicilio, en el municipio de Salinas Victoria.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Higueras, donde el menor habría salido repentinamente de la vivienda, presuntamente siguiendo a uno de sus hermanos, momento en el que fue alcanzado por una camioneta.

Tras el reporte de emergencia, elementos de Protección Civil municipal acudieron al lugar; sin embargo, al revisar al pequeño confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El menor fue identificado como Aurelio.

En el sitio, el conductor del vehículo, identificado como Elvirio Guadalupe, fue retenido por las autoridades y posteriormente puesto a disposición para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con versiones de testigos, el automovilista circulaba por la zona cuando el niño se atravesó de forma inesperada, lo que habría dificultado evitar el impacto.

El caso ya es investigado por las autoridades correspondientes.