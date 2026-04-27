Muere niño al estrellarse contra puerta de cristal

Al escuchar el impacto, tanto los habitantes de la vivienda como la trabajadora y madre del niño salieron a ver qué ocurría encontrando la escena

Tras estrellarse contra una puerta corrediza de cristal, un niño de seis años murió en el Fraccionamiento Parques Zafiro, en García.

El pequeño era hijo de una mujer que había acudido a una vivienda de la calle Australia para hacer trabajos de limpieza.

Trascendió que mientras su madre laboraba, el menor jugaba en el patio y que al intentar ingresar corriendo, chocó contra la entrada.

Golpe y cristales provocaron la muerte del menor

El niño perdió el conocimiento por el golpe; así mismo, sufrió cortaduras por todos los cristales rotos que cayeron sobre él.

Al escuchar el impacto, tanto los habitantes de la vivienda como la trabajadora y madre del niño salieron a ver qué ocurría encontrando la escena.

Autoridades acudieron al lugar del incidente

Como primeros respondientes arribaron elementos de la Policía municipal, quienes pidieron una ambulancia para el pequeño y la mujer, pues había caído en una crisis de histeria.

Elementos de Protección Civil de García llegaron, pero el menor, identificado como Gael, ya no presentaba signos vitales.

La tragedia ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la tarde del sábado; sin embargo, trascendió públicamente hasta el domingo.