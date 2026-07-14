Muere niña de 4 años tras carambola de cuatro vehículos en Marín

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron el área mientras peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes

Una niña de cuatro años perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas tras un aparatoso accidente en el que participaron cuatro vehículos sobre la carretera Miguel Alemán, a la altura del kilómetro 36, en el municipio de Marín, Nuevo León.

El percance movilizó a elementos de Protección Civil de Marín, Pesquería y Protección Civil de Nuevo León, quienes acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes de las unidades involucradas.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor, identificada como Allison, de 4 años, fue trasladada por sus familiares a la Clínica 67 del IMSS, en Apodaca; sin embargo, falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo accidente resultaron lesionadas su hermana, Angely, de 12 años, así como su madre, Mayra, de 27 años, quienes también recibieron atención médica. Además, Rodolfo Andrés Ayala Núñez, de 32 años, y Alexandra Arellano Estrella fueron trasladados por paramédicos a un hospital para su valoración.

En la carambola participaron un Nissan Versa, un vehículo Ford, un Toyota Corolla y una Ford Explorer, los cuales presentaron severos daños materiales.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron el área mientras peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

La circulación sobre la carretera Miguel Alemán permaneció cerrada por poco más de una hora en ambos sentidos, mientras se desarrollaban las labores de auxilio y el levantamiento de evidencias.