Muere mujer y su hijo en accidente en Carretera Cadereyta-Allende

Una madre de familia y su hijo de 6 años, murieron en un fuerte choque cuando el auto en el que viajaban fue impactado por una camioneta.

Una madre de familia y su hijo de 6 años, murieron en un fuerte choque cuando el auto en el que viajaban fue impactado por una camioneta.

De acuerdo al parte preliminar de las autoridades señalaron que el accidente se registró en el kilómetro 5 de la carretera Cadereyta Allende a la altura del tramo conocido como San Bartolo.

La madre de familia fue identificada como María Teresa Villanéndez Ochoa de 35 años de edad y su pequeño Diego Yovany Ramírez de 6 años de edad.

La víctima, tanto la madre de familia y su pequeño hijo viajaban a bordo de un auto fiesta con placa de circulación SMM734-B del Estado de Nuevo León.

Con las víctimas viajaban dos hombres que quedaron prensados y fueron rescatados por protección civil de Cadereyta.

Según testigos el auto en que viajaban los fallecidos salieron de San Bartolo y fueron impactados al momento de incorporarse a la carretera

La camioneta RAM que chocó con el auto, tanto el chofer como el acompañante resultaron ilesos.

En el lugar elementos de la guardia nacional división caminos recaban datos del choque Y esperan la llegada de elementos periciales para las investigaciones.