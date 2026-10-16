Muere mujer tras volcadura cuando iba al ISSSTE en San Pedro

La familia, originaria de Montemorelos, se desplazaba a bordo de una camioneta Ford Expedition gris cuando ocurrió el accidente

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Una mujer de 62 años perdió la vida y dos hombres resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban volcara en un camino de terracería en la colonia Ampliación Valle Oriente, en San Pedro Garza García, cuando se dirigían al Hospital Regional del ISSSTE por una emergencia médica.

La familia, originaria de Montemorelos, se desplazaba a bordo de una camioneta Ford Expedition gris cuando ocurrió el accidente durante la madrugada de este jueves.

El percance fue reportado alrededor de las 04:33 horas en el cruce de las calles Río Tamuín y Lázaro Cárdenas, donde se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y del municipio, así como paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta ingresó a alta velocidad a un camino de terracería que se encuentra en proceso de habilitación para su futura pavimentación. En ese punto, el vehículo habría impactado una piedra con la llanta delantera derecha, situación que influyó en la pérdida de control y posterior volcadura.

Tras el percance, los cuerpos de auxilio localizaron a una mujer de 62 años sin vida al interior de la camioneta.

La víctima quedó suspendida de la cintura por el cinturón de seguridad, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

En tanto, los dos hombres que viajaban con ella, de 30 y 62 años, quienes son padre e hijo, resultaron con lesiones en el rostro y las extremidades superiores.

Ambos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados en ambulancias de la Cruz Roja a distintos hospitales. El hombre de 30 años fue llevado al Hospital Metropolitano, mientras que el de 62 años fue trasladado al ISSSTE.

Al sitio también acudieron elementos de Vialidad y Policía de San Pedro, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y apoyaron en las labores correspondientes.

Protección Civil de Nuevo León informó que no se registró derrame de hidrocarburos y que el cuerpo de la mujer podía ser extraído sin mayores dificultades, por lo que personal de Protección Civil municipal quedó a cargo de las labores posteriores.

Al sitio acudieron elementos de la fiscalía para realizar las diligencias correspondientes.

El accidente ocurrió mientras la familia realizaba el traslado desde Montemorelos hacia la zona metropolitana para recibir atención médica, un recorrido que terminó en tragedia en este sector de San Pedro

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