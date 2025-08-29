Muere mujer tras ser atropellada en el centro de Monterrey

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Padre Mier y Zaragoza, en donde la víctima intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestida por un automóvil

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una mujer de aproximadamente 60 años falleció la tarde de este miércoles, luego de ser atropellada por un vehículo en pleno centro de la ciudad de Monterrey.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Padre Mier y Zaragoza, donde, según información preliminar, la víctima intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestida por un automóvil Suzuki de color oscuro.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora del vehículo no logró frenar a tiempo, provocando que la mujer quedara debajo del automóvil. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Monterrey, agentes ministeriales y personal de Protección Civil, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada mientras se esperaba la llegada de los servicios periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer lo sucedido.

La conductora fue detenida por las autoridades municipales en lo que se determina su situación legal y avanzan las indagatorias.