Muere mujer tras chocar con señalamiento en Monterrey

Testigos indicaron que la conductora descendió de la unidad tras el impacto contra un puente a desnivel antes de perder la vida.

Una mujer de entre 60 y 70 años perdió la vida luego de verse involucrada en un accidente vial registrado sobre la avenida Rangel Frías, en el municipio de Monterrey.

El percance ocurrió en el cruce con la calle Simón Herrera, en la colonia Burócratas del Estado, donde una camioneta Nissan X-Trail se impactó contra la base de un señalamiento tipo bandera, ubicado en la división de un puente a desnivel.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Monterrey localizaron a la mujer a un costado de la camioneta, tendida sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con testigos, tras el accidente la mujer descendió de la unidad y posteriormente se desvaneció.

En el lugar se mantiene cerrada la circulación mientras servicios periciales determinan la causa del deceso de la mujer.