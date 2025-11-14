Muere mujer tras caer del sexto piso de condominio en San Pedro

Hasta el momento se desconocen las circunstancias alrededor de la muerte de la mujer en la Torre Alpino y tampoco ha sido identificada.

Autoridades del municipio de San Pedro se desplegaron a un edificio departamental tras el reporte de una mujer sin vida.

La movilización se registró en las calles de Gómez Morin en su cruce con Monte Blanco, en donde fue localizado el cuerpo de una mujer.

El cuerpo fue localizado en la jardinera de la rampa del estacionamiento de Torre Alpino. A la llegada de los elementos de Protección Civil de San Pedro, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Según información preliminar, la mujer cayó desde el secto piso de la torre de condominios. Hasta el momento se desconoce si la mujer se lanzó, si fue una caída accidental o si alguien la empujó.

La mujer de complexión delgada, tez aperlada, cabello teñido en color rubio, vestía pantalón pijama blanco con animal print, filipina azul, blusa gris, debajo de la filipina, color gris.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del caso, mientras que agentes de la Policía Ministerial llevan a cabo las diligencias correspondientes.