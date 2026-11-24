La víctima fue identificada como Ana Lilia López Ramírez, de 27 años de edad, quien fue embestida a la altura de Julián Treviño, en Apodaca

Una trabajadora perdió la vida luego de ser atropellada por un automóvil Kia que presuntamente perdió el control sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura de Julián Treviño, en el municipio de Apodaca.

La víctima fue identificada como Ana Lilia López Ramírez, de 27 años de edad, quien laboraba para una constructora y al momento del accidente portaba un chaleco de seguridad fosforescente como parte de su equipo de protección.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:30 horas de este lunes, cuando el automóvil Kia circulaba de sur a norte, en dirección de San Nicolás hacia el centro de Apodaca, y presuntamente perdió el control debido a las condiciones resbaladizas del pavimento por las precipitaciones que se registraban en ese momento.

En su trayectoria, el conductor se impactó contra el camellón central y posteriormente ingresó hacia la zona donde se encontraba la trabajadora, a quien atropelló. Tras el impacto, el automóvil terminó estrellándose contra otra unidad que estaba estacionada en el lugar.

A consecuencia de este primer percance, una camioneta tipo estaquitas habría frenado intempestivamente, lo que derivó en una colisión en la que también participaron una camioneta repartidora de pan y un automóvil Nissan Sentra.

En un segundo accidente registrado en el mismo tramo, otro vehículo se impactó contra los dispositivos de señalización y posteriormente chocó por alcance contra una unidad que circulaba delante de él.

De acuerdo con el reporte preliminar, entre las posibles causas de los percances se señalaron la velocidad inmoderada y la falta de distancia de seguridad, además de que a los conductores se les habría percibido aliento alcohólico.

Durante la mañana, mientras peritos y autoridades realizaban las diligencias correspondientes, uno de los carriles de la avenida Miguel Alemán permaneció obstruido, lo que generó un fuerte congestionamiento vial para los automovilistas que circulaban de sur a norte, en dirección al centro de Apodaca.

Las autoridades continuaban con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de los accidentes y deslindar las responsabilidades correspondientes.