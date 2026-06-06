Muere mujer tras ataque a balazos en depósito de Escobedo

En el lugar también fue encontrado un hombre con lesiones de bala, quien aparentemente es trabajador del mismo establecimiento.

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Una mujer murió y un hombre resultó herido tras un ataque a balazos registrado durante la noche del jueves en un depósito de cerveza ubicado en el municipio de Escobedo.

Los hechos fueron reportados poco antes de la medianoche en el negocio denominado Tecate Six, localizado en el cruce de las calles Loma Flores y Loma Larga, en la colonia Colinas del Topo Chico, hasta donde se movilizaron corporaciones de auxilio y seguridad tras el reporte de detonaciones de arma de fuego.

A la llegada de los paramédicos, dentro del establecimiento fue localizada una mujer de aproximadamente 55 años de edad, quien presuntamente laboraba como cajera en el negocio. La víctima presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales.

En el lugar también fue encontrado un hombre con lesiones de bala, quien aparentemente es trabajador del mismo establecimiento. Tras recibir atención prehospitalaria fue trasladado en condición estable a un hospital para continuar con su atención médica.

La agresión provocó una intensa movilización de elementos policiacos en el sector, quienes acordonaron el área para preservar posibles indicios relacionados con el ataque.

Peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes en la escena, mientras que el cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley y su identificación oficial.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión, por lo que las investigaciones continúan.