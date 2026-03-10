Muere mujer tras accidente vial en carretera Cadereyta-Allende

Según versiones recabadas en el lugar, la camioneta habría invadido el carril contrario, lo que derivó en el choque frontal entre ambas unidades.

Un choque frontal entre un automóvil y una camioneta dejó como saldo a una mujer sin vida y a un conductor lesionado, la noche del domingo en el municipio de Cadereyta.

El trágico accidente fue reportado alrededor de las 21:30 horas sobre el kilómetro 12 de la Carretera Cadereyta–Allende, a la altura del Ejido Hacienda La Trinidad.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron un Suzuki Swift y una Nissan NP-300, los cuales terminaron impactados de frente sobre la vía.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron la muerte de una mujer de aproximadamente 40 años, quien viajaba como acompañante en el Suzuki. Debido a que no portaba identificación, su identidad no pudo ser establecida en el sitio.

El conductor de ese mismo vehículo resultó con diversas lesiones, por lo que fue atendido por socorristas y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, el conductor de la camioneta también presentó golpes tras el impacto.

Elementos de seguridad y personal de servicios periciales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.