Muere mujer en volcadura de vehículo en Dr. Arroyo

La mujer salió proyectada al momento del accidente, fue identificada como Lorena Nataly Rivera González de 36 años, quien ya no contaba con signos de vida.

Un accidente tipo volcadura se registró al sur del Estado, donde murió una mujer tras salir proyectada y una persona más resultó lesionada.

El accidente se registró por la carretera de Dr. Arroyo a Galeana, kilómetro 58, a la altura del tramo conocido como el Capaderito, o entronque contra carretera a Tamaulipas

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Dr. Arroyo y Respuesta Inmediata para atender la emergencia.

El conductor del vehículo del automóvil Nissan, tipo Altima, fue identificado como Santiago Cazares, de 20 años, procedente de Estados Unidos, quien fue trasladado al hospital con lesiones no graves.

La mujer salió proyectada al momento del accidente, fue identificada como Lorena Nataly Rivera González de 36 años, quien ya no contaba con signos de vida.

Trascendió por personal que llegó al lugar que al parecer la señora es suegra de Santiago, versión no confirmada por la autoridad.

El área fue acordonada por autoridades de la Fiscalía por parte de peritos viales; presuntamente la velocidad fueron las causas.