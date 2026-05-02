Muere mujer en choque tras persecución en Apodaca

La persecución inició cuando una cámara del C-4 de la policía de San Nicolás detectó un automóvil tipo Tsuru con incidencias en hechos violentos.

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Luego de ser detectados a bordo de un vehículo utilizado en hechos violentos, un hombre y dos mujeres protagonizaron una persecución a lo largo de dos municipios, dejado como saldo una de las damas muerta.

La persecución inició en el cruce de la avenida López Mateos a la altura de la calle Casa Blanca, donde una cámara del C-4 de la policía de San Nicolás detectó un automóvil tipo Tsuru con incidencias en hechos violentos.

Al activarse la alarma, varias unidades de esa corporación fueron alertadas y desplegadas hacia esas avenidas.

Al ser interceptados, el conductor se rehusó a detenerse y junto con las dos mujeres emprendió la huida.

Esto generó que protagonizarán una persecución sobre la mencionada avenida hasta internarse por la avenida Concordia hacia el territorio de Apodaca.

A pesar de que en varias ocasiones la unidad 1450 le marcó el alto el conductor le cerró el paso ya sobre la carretera Apodaca Santa Rosa.

Al llegar a la altura de la empresa “Joyson” a 100 metros de un retorno, el conductor perdió el control del volante, chocó contra la patrulla y al golpear el cordón del camellón central se volcó, estrellándose contra un árbol.

El fuerte impacto hizo que materialmente el automóvil tipo Tsuru quedará “abrazado” al tronco.

En el interior entre el asiento delantero y el tablero quedó el cuerpo de una de las dos mujeres.

Otra con graves lesiones y el conductor solo sufrió golpes leves.

La carretera a Santa Rosa o también conocida como Humberto Ramos Lozano, quedó afectada en dos carriles.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía llegaron al sitio para levantar evidencias en torno a los hechos.