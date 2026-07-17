Muere mujer en centro de rehabilitación en Guadalupe

Una mujer de 40 años falleció en un centro de rehabilitación de Guadalupe, apenas tres días después de haber ingresado para tratar sus adicciones

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Una mujer de 40 años que tenía tres días de haber ingresado a un centro de rehabilitación para atender sus adicciones falleció la madrugada de este jueves en el municipio de Guadalupe.

El deceso ocurrió en el Centro de Rehabilitación "Hacienda Despertad", ubicado sobre la calle Arteaga, en los límites de las colonias Paraíso y Chinameca.

Autoridades investigan las causas del fallecimiento

La mujer, identificada como Lizbeth, había ingresado de manera voluntaria el pasado lunes para recibir tratamiento por su adicción al thinner, de acuerdo con el personal del establecimiento.

Durante un recorrido de supervisión realizado la mañana de este jueves, empleados del centro la encontraron sin signos vitales y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento. De manera preliminar y a reserva de los resultados de la inspección pericial, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba lesiones ni indicios visibles de violencia.

Autopsia determinará la causa de muerte

Las autoridades señalaron que las causas del deceso permanecen bajo investigación y serán determinadas mediante la autopsia de ley.

De forma preliminar trascendió que la mujer presentaba antecedentes de problemas clínicos y que su fallecimiento podría estar relacionado con complicaciones en su estado de salud; no obstante, será el resultado de las diligencias ministeriales el que establezca la causa oficial de la muerte.