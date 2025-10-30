Muere mujer en aparatoso choque con camión urbano en Monterrey

Elementos de Vialidad y Tránsito de Monterrey resguardan la zona en donde los carriles están cerrados completamente a la circulación.

Un aparatoso accidente vial protagonizado por un vehículo particular y un camión urbano provocó la muerte de una mujer en el centro de Monterrey.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el cruce de las calles Arteaga y Platón Sánchez, en donde se reportaron personas atrapadas al interior de un vehículo Matiz en color verde.

A la llegada de paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios, confirmaron que una mujer de entre 30 y 35 años de edad ya no contaba con signos vitales.

Dos pasajeros que iban a bordo del camión urbano resultaron con lesiones leves que no ponen en riesgo su vida.

Hasta el momento se desconocen las circuntancias del percance vial, aunque trasciende que uno de los involucrados se habría pasado el semáforo en color rojo.