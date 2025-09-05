Muere mujer embarazada en clínica de Santa Catarina

Las autoridades mantienen resguardada una clínica particular ubicada en la colonia residencial Cuauhtémoc. Investigan una negligencia médica

Las instalaciones de un hospital particular ubicado sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Residencial Cuauhtémoc, del municipio de Santa Catarina, permanecen aseguradas por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León luego de que se reportara la muerte de una mujer embarazada.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Lizeth Meza, de 29 años, originaria del estado de Veracruz, quien vivía en García, y acudió a la clínica Médica Cuauhtémoc para someterse a una cesárea.

Durante la atención médica, la joven presentó un sangrado que obligó a su traslado de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre y, hasta el momento, la causa de muerte está pendiente de confirmarse mediante la autopsia.

Las indagatorias se encuentran a cargo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

Afuera de la clínica se observa un panorámico con el nombre del doctor Roberto Martínez Santos, aunque no se ha precisado si fue él quien atendió a la paciente durante el procedimiento quirúrgico.

Otra de las interrogantes que se mantiene es el estado de salud del bebé.