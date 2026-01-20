Muere mujer días después de caer en plaza comercial de San Pedro

Myriam Marcos no logró sobrevivir a las múltiples lesiones derivadas de un impacto desde una altura aproximada de tres metros.

Tras permanecer seis días en estado crítico, este lunes se confirmó el fallecimiento de una mujer de 67 años que sufrió una caída en una plaza comercial de la colonia Del Valle el pasado martes 13 de enero.

La víctima, identificada como Myriam Marcos, no logró sobrevivir a las múltiples lesiones derivadas de un impacto desde una altura aproximada de tres metros.

¿Dónde ocurrió el accidente en San Pedro?

Los hechos ocurrieron en la Torre MR 900, ubicada en el cruce de la calle Río Tamazunchale y Calzada del Valle. De acuerdo con los informes iniciales de Protección Civil de San Pedro, el accidente se registró cuando la mujer descendía por las instalaciones y perdió la pisada.

¿Qué provocó la caída de la víctima?

Al intentar sostenerse para evitar la caída, el barandal de cristal se reventó, lo que provocó que la víctima cayera al vacío sin protección. El incidente fue captado por las cámaras del C-4 municipal, lo que permitió una movilización inmediata de los cuerpos de auxilio.

Lesiones que presentaba la mujer

Al arribar al sitio, los paramédicos valoraron a la mujer, quien presentaba un cuadro clínico complejo: contusión severa en la región parietal derecha del cráneo, fracturas expuestas en ambas piernas, fractura de fémur en la pierna izquierda y dolor intenso en la región lumbar.

Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Zambrano Hellion, donde permaneció internada hasta que se confirmó su fallecimiento.