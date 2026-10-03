Muere mujer de la tercera edad tras ser atropellada en Guadalupe

Los hechos ocurrieron cuando la víctima intentaba cruzar una vía y fue impactada por un vehículo conducido por una vecina del sector.

Una mujer de la tercera edad murió luego de ser atropellada por una camioneta en calles de la colonia 31 de Diciembre, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de las calles Francisco Villa y Fredo González, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la mujer de 73 años, identificada como Paulina, intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por una camioneta Chevrolet blanca.

El vehículo era conducido por una mujer de aproximadamente 40 años, quien, según trascendió, sería vecina de la misma colonia.

Tras el accidente, cuerpos de auxilio acudieron al sitio; sin embargo, la mujer de la tercera edad perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

La conductora, identificada como Norma “N”, quedó a disposición de las autoridades, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el atropello.