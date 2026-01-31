Muere mujer de la tercera edad tras incendio en Guadalupe

Las autoridades mantienen acordonada la zona y realizan las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del incendio

Una mujer de aproximadamente 95 años de edad perdió la vida tras registrarse un incendio al interior de una casa habitación en la colonia Azteca, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros informes, el siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Quiché, a consecuencia de una explosión en el área de la estufa. En el lugar se encontraba la víctima, quien no ha sido identificada y vivía junto a una de sus nietas y una sobrina.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil municipal acudieron al sitio para atender la emergencia, así como paramédicos de la Cruz Roja. Pese a que se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, la mujer ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades mantienen acordonada la zona y realizan las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del incendio, mientras se espera información oficial sobre lo ocurrido.