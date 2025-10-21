Muere mujer atropellada por el tren en García

Una mujer de aproximadamente 60 años se encontraba haciendo labores de recolección en el lugar y presuntamente no escuchó que el tren se acercaba.

Un despliegue de autoridades se registró en el municipio de García por el reporte de una mujer atropellada por el tren. Los hechos se registraron en Camino a Icamole y calle Principal, en la colonia Cerritos. Según los primeros informes, una mujer de aproximadamente 60 años se encontraba haciendo labores de recolección en el lugar y presuntamente no escuchó que el tren se acercaba. Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron el área a espera del personal de servicios periciales. Estos mismos, a su llegada, llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas de su muerte. Los hijos de la señora llegaron al lugar y confirmaron que el cuerpo era el de su madre.