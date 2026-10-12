Muere mujer atropellada frente a salón de eventos en Allende

La víctima pretendía cruzar la Carretera Nacional, a aproximadamente 50 metros de un puente peatonal, cuando fue alcanzada por un vehículo

Una mujer murió atropellada en la Carretera Nacional durante la madrugada de este domingo en Allende, cuando es revisada por los cuerpos de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja determinan que ya no contaba con signo de vida.

El accidente vial se registró frente al salón de eventos La Fragua, en el citado municipio.

La víctima pretendía cruzar la carretera, a aproximadamente 50 metros de un puente peatonal, cuando fue alcanzada por un vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio en donde determinaron que ya no contaba con signos de vida.

En el lugar, elementos de Vialidad y Tránsito municipal arribaron para recabar los datos del accidente tipo atropello.