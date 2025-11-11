Muere mujer atropellada en av. Eloy Cavazos en Juárez

Al sitio arribaron policías municipales y abanderaron el lugar a espera de la llegada de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones

Una mujer perdió la vida de manera trágica después de que fue atropellada por el conductor de un vehículo en Juárez, NL.

Los hechos se registraron poco antes del amanecer este lunes sobre la avenida Eloy Cavazos casi en su cruce con la avenida San Roque.

El conductor de un vehículo Nissan en color blanco con placas de circulación RMN-008-C impactó y proyectó por varios metros a una mujer que hasta el momento no ha sido identificada.

La víctima quedó tendida en la carpeta asfáltica sobre los carriles centrales de la avenida Eloy Cavazos.

Al sitio arribaron policías municipales y abanderaron el lugar a espera de la llegada de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El conductor quedó a disposición de las autoridades mientras se deslindan responsabilidades.

La víctima, de complexión robusta y de entre 30-35 años de edad, vestía sudadera gris, pantalón negro y tenis en color negro.