Muere mujer atropellada en Apodaca; presunto responsable huyó

Elementos de la Policía de Apodaca y personal de Servicios Periciales realizaron las labores correspondientes para recabar evidencias

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada la tarde de este viernes sobre el boulevard Profesor Humberto Ramos, en su cruce con la avenida Las Américas, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentaba cruzar la avenida cuando fue impactada por un vehículo, cuyo conductor presuntamente huyó del lugar tras el accidente.

Al sitio arribaron familiares de la mujer, quien vestía un pantalón negro y blusa morada y hasta el momento no ha sido identificada de manera oficial.

Elementos de la Policía de Apodaca y personal de Servicios Periciales realizaron las labores correspondientes para recabar evidencias e iniciar las investigaciones del caso.

Debido a las maniobras en la zona, uno de los carriles permaneció cerrado a la circulación, por lo que las autoridades implementaron un carril de contraflujo para agilizar el tráfico vehicular.