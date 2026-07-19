Muere mujer atragantada en plaza comercial en Guadalupe

El incidente ocurrió minutos antes de las 5:00 de la tarde en el centro ubicado sobre la avenida Benito Juárez, entre Israel Cavazos y Santa Cruz.

Una mujer murió atragantada al interior de una plaza comercial en el municipio de Guadalupe.

La víctima se encontraba en el área de comidas cuando presuntamente un trozo de carne provocó que se asfixiara.

El incidente ocurrió minutos antes de las 5:00 de la tarde en el centro ubicado sobre la avenida Benito Juárez, entre Israel Cavazos y Santa Cruz.

Trascendió que la mujer se encontraba con su hija al momento del percance.

El cuerpo quedó en las inmediaciones de los juegos infantiles instalados en medio de los comercios de venta de alimentos.

La víctima fue identificada como Lidia González, de 45 años de edad.

Tras el incidente, una parte de la plaza fue cerrada, mientras que el resto continuó operando con normalidad.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se desplegaron para efectuar las indagatorias pertinentes, mientras que la Policía municipal resguardó uno de los accesos del centro comercial.