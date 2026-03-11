Muere mujer arrollada por un camión de Ecovia en Av. Lincoln

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por una unidad de Ecovía en la colonia Privadas de Lincoln. Su cuerpo quedó tendido a un costado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al intentar cruzar la avenida Lincoln en una zona sin luz mercurial, una mujer murió al ser atropellada por un camión de Eco Vía.

Unidades de auxilio de Protección Civil fueron desplegadas hasta el cruce de la avenida Lincoln y la calle Paseo de cumbres al poniente de la ciudad.

El reporte sobre una persona atropellada sobre uno de

Los carriles de eco vía movilizó también a socorristas de la Cruz Roja.

Sobre el carril al oriente el cuerpo de una mujer de aproximadamente 50 años de edad yacía sin vida entre el camellón central y el camión urbano.

Al ser atendida los paramédicos confirmaron la muerte y establecieron que la mujer sufrió fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Además por las escoraciones que le fueron detectadas, se presume que el cuerpo fue arrastrado por la pesada unidad.

La zona de la tragedia fue cerrada al paso de las unidades de ecovia y en base a las pesquisas trascendió que la víctima salió de entre los árboles que existen en el camellón central.

La unidad de transporte presentaba el cristal del lado derecho destrozado tras el impacto.

Los elementos de vialidad de Monterrey, ubicaron una mochila en color negro cerca de los restos, además un termo de plástico con agua.

Las autoridades presumen que la mujer se dirigía a trabajar en un centro comercial localizado frente al luga del percance.