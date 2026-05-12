Muere mujer arrollada en la Carretera a Laredo en Apodaca

Las autoridades informaron que la víctima no pudo ser identificada en el lugar, debido a las condiciones en las que quedó el cuerpo luego del accidente.

Una mujer perdió la vida luego de presuntamente ser arrollada por un vehículo mientras intentaba cruzar la Carretera a Laredo, en el municipio de Apodaca.

El accidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas sobre el tramo correspondiente al kilómetro 15, en los carriles con dirección de sur a norte, donde automovilistas alertaron a las autoridades sobre una persona tirada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido embestida por un vehículo de transporte de carga pesada cuando intentaba atravesar la vialidad, quedando su cuerpo sobre uno de los carriles de circulación.

Al sitio acudieron paramédicos de Línea de Vida y Rescate, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a las graves lesiones que presentaba tras el impacto.

Las autoridades informaron que la víctima no pudo ser identificada en el lugar, debido a las condiciones en las que quedó el cuerpo luego del accidente.

Tras el percance, elementos policiacos y personal de auxilio cerraron parcialmente la circulación en la zona para permitir que agentes de la Fiscalía General de Justicia realizaran las investigaciones y el levantamiento de evidencias correspondientes.