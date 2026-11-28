Mujer muere atropellada en el kilómetro 24 de la carretera a Laredo, en Ciénega de Flores; su identidad no ha sido revelada.

Una mujer perdió la vida luego de ser atropellada durante la madrugada sobre la carretera a Laredo, a la altura del municipio de Ciénega de Flores.

El accidente fue reportado en el kilómetro 24, en el entronque con la autopista a Laredo, donde la víctima fue embestida por un vehículo y quedó sin vida sobre la carpeta asfáltica.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil, quienes resguardaron el área y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

Las autoridades llevaron a cabo las actuaciones en el lugar, mientras se mantenía la presencia de unidades de seguridad en este tramo carretero.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la mujer ni se han proporcionado detalles sobre el vehículo involucrado o las condiciones en las que ocurrió el accidente.