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Muere mujer al interior de centro de rehabilitación en Apodaca

Por: Danea Lázaro

27 Abril 2026, 19:17

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De manera extraoficial se informó que presuntamente un conflicto interno, derivó a una pelea, que terminó en la muerte de la victima.

Muere mujer al interior de centro de rehabilitación en Apodaca

La muerte de una mujer movilizó a los elementos de seguridad a la calle encinos, en la colonia los Fresnos en Apodaca, dentro de un centro de rehabilitación contra drogas femenil. 

Elementos de la policía municipal arribaron a la zona para acordonar el lugar, mientras que agentes de la agencia estatal de investigaciones, acudieron para comenzar con las indagatorias de los hechos.

Al momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona o cual habría sido la causa de muerte, aunque se especula trate de un feminicidio, peritos del instituto de criminalistica y servicios periciales arribaron a la zona para el retiro del cuerpo.

De manera extraoficial se informó que presuntamente un conflicto interno, derivó a una pelea, que terminó en la muerte de la victima, ante esto aproximadamente cuatro mujeres fueron detenidas, para brindar su declaración en lo que concluye la investigación.

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