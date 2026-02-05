Muere motociclista tras ser impactado y atropellado en Pesquería

Los hechos movilizaron a elementos de auxilio de Protección Civil , quienes al llegar atendieron a la víctima pero este ya se encontraba sin vida.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Boca arriba y con los brazos extendidos en forma de cruz, murió un motociclista luego de ser impactado por un vehículo y atropellado en el municipio de Pesquería.

El percance vía ocurrió cerca de las cinco de la mañana del miércoles sobre la carretera al poblado Zacatecas, entre la colonia Colinas del aeropuerto y la carretera a Miguel Alemán.

Los hechos movilizaron a elementos de auxilio de Protección Civil , quienes al llegar atendieron a la víctima pero este ya se encontraba sin vida.

El motociclista murió sobre los carriles de Zacatecas hacia la cabecera municipal de Pesquería, frente a una fábrica de tarimas de madera.

Por las evidencias en la zona , las autoridades presumen que el hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue impactado por alcance y al caer sobre el pavimento arrollado por el mismo vehículo.

Los restos de quien hasta el momento no ha sido identificado quedaron a tres metros de la motocicleta en color negro, cuyas luces intermitentes aún estaban encendidas.

El cuerpo boca arriba con los brazos extendidos en forma de cruz, portaba el casco y a su lado las huellas de neumático, presuntamente de camioneta.

El rayado de las llantas se observó aún a 15 metros de distancia del percance, por lo que las autoridades indicaron un operativo para tratar de ubicar al presunto responsable del percance.

Personal de Servicios Periciales de la Fuscalia trataban de localizar cámaras de circuito cerrado, para obtener indicios o pistas para llegar al responsable.