Muere motociclista tras ser impactado por un auto en Guadalupe

El siniestro se registró sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines a la altura de Camino de San Pedro. El occiso vestía un pantalón gris y playera azul marino

Un hombre de mediana edad perdió la vida luego de ser impactado mientras conducía su motocicleta durante la noche de este viernes en el municipio de Guadalupe.



El siniestro se registró sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines a la altura de Camino de San Pedro, el ahora occiso se encontraba tendido en el asfalto a poca distancia de la banqueta y el carril derecho.



La víctima quien aún no ha sido identificado vestía un pantalón gris oscuro y playera azul marino, minutos más tarde elementos de la Servicios Médicos Forenses (Semefo) llegaron al lugar para recabar los indicios visibles y recoger el cuerpo.



Trascendió que un un automóvil marca KIA en color negro impacto al motociclista y lo proyetó al menos dos metros hasta golpear el suelo, donde el hombre perdio la vida, ambos vehiculos circulaban en dirección de oriente a poniente.



El conductor fue puesto a disposición del ministerio público para definir su estatus jurídico ante los hechos registrados esta noche y delimitar responsabilidades por la muerte del hombre.