Muere motociclista tras ser arrollado por tráiler en Pesquería

La zona permanece bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades

Un motociclista murió luego de ser arrollado por un tráiler sobre el Libramiento Pesquería, a la altura de la colonia Villas Regina.

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades, quienes encontraron al hombre, de entre 25 y 35 años, sin vida en el lugar. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

La zona permanece bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades. Un tramo del carril derecho permanece cerrado, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución.

En el sitio trabajan elementos de Movilidad y Policía de Pesquería, además de personal de Servicios Periciales, quienes realizan las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.