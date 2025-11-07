Muere motociclista tras ser arrollado por pipa en Zuazua

Presuntamente el motociclista se cayó en este lugar y la pipa no se percató de la presencia del hombre que se encontraba en la carpeta asfáltica

Un motociclista perdió la vida arrollado por una pipa que circulaba en carretera de Zuazua, NL.

El accidente vial se registró sobre la carretera a General Zuazua hacia la colonia Real de San Pedro.

Las primeras versiones señalan que el motociclista se cayó en este lugar y la pipa no se percató de la presencia del hombre que se encontraba en la carpeta asfáltica y proyectó el cuerpo al menos tres metros para después arrollarlo.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil municipal para prestar el auxilio, pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El motociclista fue identificado como Oliver Félix Sánchez, de entre 25 y 30 años de edad, quien trabajaba de montacarguista.

Se desconoce si se dirigía a su trabajo o salía de este.

El conductor de la pipa se quedó en el lugar y fue detenido por las autoridades para rendir su declaración y deslindar responsabilidades.

La zona del accidente fue resguardada, por lo que los carriles están parcialmente obstruidos.

Elementos de Servicios Periciales llevan a cabo las diligencias correspondientes y se encuentran a la espera del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para la autopsia de ley.