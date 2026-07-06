Muere motociclista tras ser arrollado en avenida Pablo Livas

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar cómo ocurrió el accidente

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este domingo tras ser arrollado en un accidente vial registrado sobre la avenida Pablo Livas, a la altura de la avenida Serafín Peña, en el municipio de Guadalupe.

La víctima, un hombre de aproximadamente 25 años de edad que no ha sido identificado de manera oficial, murió en el lugar luego de salir proyectada varios metros tras el fuerte impacto. Su cuerpo quedó sobre la banqueta.

El joven conducía una motocicleta Honda con placas de circulación 85SJR6 del estado de Nuevo León. Vestía ropa negra, portaba un casco del mismo color y llevaba una mochila negra con aplicaciones verdes.

Entre sus pertenencias fue localizado un pase de estacionamiento de la empresa Versigent, dedicada a sistemas eléctricos y ubicada en Guadalupe.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar cómo ocurrió el accidente.

Una de las primeras versiones señala que una camioneta negra circulaba a alta velocidad y presuntamente era conducida por una persona en estado de ebriedad cuando impactó al motociclista.

Sin embargo, otra versión refiere que dos vehículos que presuntamente competían o circulaban a exceso de velocidad chocaron contra la camioneta negra cuando esta cruzaba con luz verde del semáforo.

Tras el impacto, la camioneta habría perdido el control y terminó embistiendo al motociclista. Los dos automóviles involucrados habrían escapado del lugar.

La camioneta presentó severos daños en la parte frontal, con el motor prácticamente destrozado, lo que evidenció la fuerza del impacto.

Elementos de la Policía de Guadalupe y de Protección Civil municipal acudieron al sitio tras el reporte del accidente y confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Las autoridades informaron que las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector podrían ser fundamentales para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro, donde se espera que sea identificado oficialmente.