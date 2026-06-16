Muere motociclista tras presunto percance vial en Linares

Autoridades investigan las causas del percance registrado sobre el libramiento, en el municipio de Linares, durante este lunes

Un motociclista perdió la vida en el libramiento en Linares durante la mañana de este lunes.

De acuerdo a datos preliminares de una fuente policiaca ligada a las investigaciones, señalaron que se trata de Jose Roberto Navarro Martínez, conocido como Beto.

Accidente ocurrió durante la madrugada

Informaron que el accidente se registró durante las primeras horas de la madrugada en el libramiento Vial Monterrey-Ciudad Victoria, cruce con calle Juan Aldama, en la colonia El Roble en Linares.

Señalaron que el ocupante de la motocicleta fue encontrado sin signos de vida en el libramiento y la motocicleta en la que viajaba estaba destrozada.

Informaron que la motocicleta presentaba un impacto en la parte frontal y no se encontraron testigos en el sitio, por lo que las autoridades investigan; posiblemente un vehículo lo impactó de frente.

Serán elementos del departamento de peritos viales de la Fiscalía quienes realicen las investigaciones.