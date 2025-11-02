Muere motociclista tras persecución policial en Monterrey

La madre de ambos jóvenes también fue detenida por agredir a los oficiales cuando trató de impedir la captura de sus hijos

Oficiales de la Policía de Monterrey detuvieron a un joven que circulaba a bordo de una motocicleta junto a una mujer tras protagonizar una persecución el pasado viernes, en la colonia 10 de marzo.

Jorge Arturo "N", de 18 años, junto a su hermano Jesús Osvaldo "N", de 19, circulaban a bordo del vehículo motorizado cuando las cámaras del C4 detectaron que la motocicleta contaba con reporte de robo y sin placas.

En la calle Santos Degollado y 15 de mayo, de la colonia Chepevera los elementos municipales les marcaron el alto, por lo que hicieron caso omiso y aceleraron el paso, dando inicio a una persecución.

Esta movilización concluyó en la colonia 10 de marzo, cuando el motociclista perdió el control al subir a una banqueta, lo que provocó que terminaran impactados contra el muro de protección de una escuela primaria ubicada en la zona.

En tanto, la madre de los presuntos delincuentes llegó al lugar para impedir la captura de su hijo, por lo que también fue detenida por agredir a los oficiales.

Ambos jóvenes fueron trasladados hacia un hospital para que recibieran atención médica. Sin embargo, se reportó que Jesús Osvaldo perdió la vida horas más tarde.

Al menos cinco unidades de la Policía Municipal sufrieron diversos daños por las piedras lanzadas por los familiares de los presuntos delincuentes, así como de habitantes del sector.

El joven como su madre quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.