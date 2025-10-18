Muere motociclista tras perder el control en Salinas Victoria

Los hechos se registraron la mañana de este viernes en la carretera Monterrey-Colombia a la altura de la calle Benito Juárez en la colonia Emiliano Zapata.

Un motociclista perdió la vida luego de que presuntamente perdió el control de la unidad en Salinas Victoria.

Los hechos se registraron la mañana de este viernes en la carretera Monterrey-Colombia, a la altura de la calle Benito Juárez, en la colonia Emiliano Zapata.

Según información preliminar, un hombre de aproximadamente 40 años de edad se desplazaba a bordo de una motocicleta color negra cuando de pronto presuntamente perdió el control, derrapó varios metros y se estampó contra la base de un señalamiento.

Al sitio se movilizaron elementos de la Policía Municipal para resguardar la zona, mientras que peritos de la Fiscalía de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado. Una unidad del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo.