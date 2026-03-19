Muere motociclista tras impactarse contra tráiler en Guadalupe

Tras el fuerte impacto, el motociclista salió proyectado y sufrió lesiones de gravedad, principalmente en la cabeza. Compañeros motociclistas lo auxiliaron

Un joven motociclista perdió la vida luego de impactarse contra la parte trasera de un tráiler de carga pesada sobre la autopista Monterrey–Reynosa, a la altura de la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio durante la madrugada.

El accidente vial fue reportado alrededor de las 2:20 de la madrugada, cuando el joven circulaba a gran velocidad a bordo de una motocicleta deportiva en dirección de oriente a poniente. De acuerdo con los primeros reportes, en ese momento habría perdido el control de la unidad, para posteriormente estrellarse de forma violenta contra la parte trasera de un tráiler que se incorporaba a la vialidad.

Tras el fuerte impacto, el motociclista salió proyectado y sufrió lesiones de gravedad, principalmente en la cabeza. Compañeros motociclistas que lo acompañaban detuvieron su marcha para auxiliarlo y solicitar apoyo a los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio e intentaron brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, debido a un severo traumatismo craneoencefálico, pese a portar casco de seguridad.

La víctima fue identificada como Eduardo Saúl Ramos Martínez, de 20 años de edad, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, generando consternación entre los presentes.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y el levantamiento de evidencias, por lo que automovilistas tuvieron que reducir la velocidad al pasar por el sitio.

Elementos de Tránsito de Guadalupe acudieron para abanderar el área y realizar el peritaje correspondiente, mientras que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones efectuó las diligencias necesarias para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.