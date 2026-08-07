Muere motociclista tras impactarse contra el camellón en Escobedo

Un motociclista de 25 años perdió la vida la noche de este miércoles, luego de presuntamente circular a exceso de velocidad y perder el control de su unidad sobre la avenida Raúl Salinas, en el municipio de Escobedo.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió a la altura del cruce con Acueducto, donde el conductor habría perdido el control de la motocicleta, impactándose contra el camellón central. Debido a la fuerza del choque, salió proyectado aproximadamente 100 metros hasta caer sobre el pavimento.
Al sitio acudieron elementos de Proxpol Escobedo, personal de Tránsito y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas.
La zona fue acordonada mientras peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima.