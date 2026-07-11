Muere motociclista tras derrapar en la Carretera Nacional

El fallecido vestía ropa en color oscuro, tenía una edad aproximada de entre 55 y 60 años y fue identificado de manera preliminar como Jorge.

Un motociclista perdió la vida la noche del jueves luego de derrapar cuando circulaba sobre la Carretera Nacional, a la altura del sector El Uro, en el sur del municipio de Monterrey.

El accidente fue reportado por automovilistas que transitaban por la zona, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio tras observar al conductor tendido sobre la carpeta asfáltica, junto a la motocicleta en la que viajaba.

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que el área fue acordonada en espera de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía una motocicleta Harley-Davidson cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el control de la unidad y derrapó, sufriendo lesiones que le ocasionaron la muerte.

El fallecido vestía ropa en color oscuro, tenía una edad aproximada de entre 55 y 60 años y fue identificado de manera preliminar como Jorge.

Elementos de Tránsito de Monterrey y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones resguardaron la escena, mientras personal de Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento de evidencias para establecer la mecánica del accidente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley, en tanto las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del fatal percance.