Muere motociclista tras derrapar en carretera General Terán-China

El conductor quien perdió la vida fue identificado como Oscar Garza García de 27 años de edad, originario de Montemorelos y con domicilio en General Terán.

El conductor de una motocicleta perdió la vida cuando presuntamente derrapa y cae, en carretera General Terán-China.

El conductor quien perdió la vida fue identificado como Oscar Garza García de 27 años de edad, originario de Montemorelos y con domicilio en General Terán.

De acuerdo a una fuente policiaca refiere que Garza García, viajaba en una motocicleta Italika, alrededor de las 23:30 horas, su madre estaba en su domicilio y escucha un fuerte golpe, sale de su domicilio y observa que su hijo estaba tirado en el suelo.

Fue a la altura del kilómetro 25.5 de Hacienda la Florida en General Terán donde se registró el accidente y frente a su domicilio.

La madre de familia solicitaron la intervención de cuerpos de emergencia por lo que de inmediato fue trasladado al hospital General para su atención médica, al llegar por urgencias le notificaron que ya no contaba con signos vitales porque habria perdido mucha sangre.

Elementos de la Guardia Nacional división caminos así como elementos de vialidad de General Terán observaron huellas de frenado por lo que presumen que la motocicleta derrapó sobre el pavimento.