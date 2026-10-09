Muere motociclista tras derrapar en bulevar Miguel de la Madrid

Motociclista de 25 a 30 años murió tras derrapar en Guadalupe NL el accidente ocurrió en el bulevar Miguel de la Madrid.

Un motociclista murió luego de derrapar cuando circulaba por la avenida Constitución, a la altura de la colonia Libertad, en el municipio de Guadalupe.

El accidente fue reportado alrededor de las 06:30 horas, cuando el conductor, de entre 25 y 30 años de edad, viajaba a bordo de una motocicleta tipo chopper por los carriles ordinarios de la avenida.

De acuerdo con testigos, el motociclista habría perdido el control de la unidad y derrapado, para posteriormente golpearse con fuerza contra la carpeta asfáltica.

Tras el accidente, al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Guadalupe, quienes encontraron al hombre gravemente lesionado; sin embargo, pese a los trabajos de auxilio, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

A simple vista, la motocicleta no presentaba daños que permitieran establecer la participación de otro vehículo en el accidente. No obstante, esta situación será determinada por las autoridades encargadas de las investigaciones.

Además, otra de las líneas que deberán establecer los peritos es si, después de la caída, el motociclista pudo haber sido arrollado por algún otro vehículo que posteriormente continuó su marcha.

El cuerpo quedó sobre al menos dos carriles de circulación, por lo que agentes de Tránsito de Guadalupe implementaron un cierre vial a la altura del puente Azteca y habilitaron únicamente los carriles exprés de Constitución, en los límites con el bulevar Miguel de la Madrid.

Minutos después arribaron elementos de la Fiscalía de Nuevo León y personal especializado para iniciar las investigaciones y determinar la mecánica del percance.

Hasta el momento, el motociclista no ha sido identificado oficialm