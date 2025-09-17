Muere motociclista tras derrapar en avenida Lázaro Cárdenas

De acuerdo con los primeros reportes, el pavimento se encontraba mojado por una aparente fuga de agua, lo que habría provocado que perdiera el control

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un motociclista perdió la vida la noche de este martes luego de sufrir un accidente vial sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del Callejón del Caballo, en el municipio de San Pedro.

El percance ocurrió alrededor de las 20:15 horas cuando la víctima, identificada como Osvaldo Soberón, de aproximadamente 35 años, circulaba en una motocicleta Yamaha 900 modelo 2024 de color rojo. De acuerdo con los primeros reportes, el pavimento se encontraba mojado por una aparente fuga de agua, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad, derrapara y se impactara contra una camioneta RAM que circulaba por la zona.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de San Pedro, quienes encontraron al motociclista tendido boca arriba sobre el asfalto. Tras una valoración, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Según informaron fuentes en el lugar conductor de la camioneta Pick UP RAM fue valorado en el lugar por paramédicos quien fue detectado con presión arterial alta; Posteriormente fue detenido para las investigaciones correspondientes.

La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas del accidente, mientras que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense.