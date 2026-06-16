Muere motociclista tras derrapar en Anillo Periférico en Juárez

El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio tras el reporte de un motociclista gravemente lesionado sobre la carpeta asfáltica.

Un hombre murió la noche de este domingo luego de derrapar en su motocicleta cuando circulaba sobre el Anillo Periférico, a la altura de la colonia Valle de Santa Isabel, en Juárez.

El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio tras el reporte de un motociclista gravemente lesionado sobre la carpeta asfáltica.

De manera extraoficial trascendió que el conductor habría perdido el control de la unidad por causas que aún no han sido establecidas, lo que provocó que derrapara y terminara proyectado contra el pavimento, sufriendo lesiones de gravedad.

Paramédicos y rescatistas arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el hombre presuntamente ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Protección Civil de Juárez y del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona, mientras agentes ministeriales iniciaban las indagatorias correspondientes.

La circulación en el sector se vio afectada durante varios minutos mientras se realizaban las labores de auxilio y el levantamiento de evidencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente.