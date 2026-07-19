Muere motociclista tras choque; conductor del carro huye

Un motociclista de 27 años murió tras chocar con un auto en Monterrey. El conductor del vehículo escapó y es buscado por las autoridades

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este sábado tras verse involucrado en un accidente vial en el cruce de 13ª Avenida y Linares, en la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Monterrey, el percance ocurrió entre una motocicleta y un vehículo particular.

Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron al conductor de la motocicleta sin signos vitales.

La víctima fue identificada solamente como Jorge de 27 años, quien, presentaba un probable traumatismo craneoencefálico severo y una posible fractura de fémur derecho.

La motocicleta involucrada era una Vento 300, en color negro con rojo. En tanto, el conductor del vehículo presuntamente implicado abandonó el lugar antes del arribo de las autoridades, por lo que hasta el momento se desconocen sus características.

Elementos de Movilidad Monterrey y Fuerza Civil resguardaron la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente y localizar al conductor que huyó del sitio.