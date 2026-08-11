Muere motociclista tras choque con patrulla en General Terán

Las autoridades trabajan en las investigaciones del accidente para determinar la responsabilidad entre el motociclista y la patrulla de Fuerza Civil.

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Un motociclista perdió la vida durante la noche en un accidente contra una patrulla de fuerza civil en carretera General Terán Montemorelos.

El accidente vial se registró en la carretera que dirigen de General Terán a Montemorelos frente al destacamento de fuerza civil.

Elementos de Protección Civil de General Terán arribaron al lugar donde se registró el accidente sin embargo el motociclista ya no contaba con signo de vida.

Las autoridades trabajan en las investigaciones del accidente para determinar la responsabilidad entre el motociclista y la patrulla de Fuerza Civil.

Las autoridades esperan la llegada de elementos del departamento de periciales de la Fiscalía para recabar evidencias del choque.

Elementos de la guardia nacional división caminos arriban para realizar los trámites del parte Vial.

El cuerpo de la persona será trasladado al anfiteatro para la autopsia de ley.