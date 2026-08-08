Muere motociclista tras choque con camioneta en carretera

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales

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Un motociclista perdió la vida luego de verse involucrado en un choque contra una camioneta blanca sobre la Carretera a Colombia.

Las causas del accidente aún son investigadas; sin embargo, de manera preliminar se presume que la camioneta habría invadido el carril por el que circulaba el motociclista, quien terminó proyectado y se estrelló contra el muro de una empresa ubicada a un costado de la vía.

Tras el fuerte impacto, sobre la carpeta asfáltica quedaron esparcidas pertenencias de la víctima, entre ellas sus tenis.

Detienen al conductor de la camioneta

Agentes municipales detuvieron al conductor de la camioneta para declarar como ocurrieron los hechos.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Cierran carriles mientras investigan el accidente

Elementos de Servicios Periciales iniciaron las investigaciones correspondientes y realizaron el levantamiento de evidencias para esclarecer cómo ocurrió el percance.

Debido al accidente, varios carriles de circulación fueron cerrados mientras agentes viales del municipio de Escobedo implementaron un operativo para desviar el tráfico y brindar apoyo a los automovilistas que circulan por la zona.