Muere motociclista tras choque con camión urbano en Monterrey

El conductor de la unidad de reparto salió proyectado tras el impacto en el cruce de las avenidas 5 de Febrero y Querétaro en Monterrey.

Un motociclista de 34 años perdió la vida la noche de este domingo tras participar en un accidente vial con un camión de transporte urbano en el cruce de las avenidas 5 de Febrero y Querétaro, en la colonia Independencia.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Monterrey, el incidente fue notificado a través de la línea de emergencias 9-1-1 a las 21:32 horas, por lo que se movilizó una unidad de auxilio al lugar, donde los elementos confirmaron la participación de una motocicleta de reparto de pizzas y un camión de la ruta 224.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado y se golpeó contra la banqueta. Al realizar la valoración prehospitalaria, los rescatistas confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada únicamente como Jaime, de 34 años, quien conducía una motocicleta Honda de color blanco, utilizada para el reparto de pizzas del establecimiento Guo Guos.

En el otro vehículo involucrado se encontraba Héctor, de 53 años, conductor del camión urbano de la ruta 224, con número económico 5157.

Personal de Movilidad Monterrey quedó a cargo del incidente para realizar las diligencias correspondientes y atender la situación.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Monterrey y de Movilidad Monterrey.