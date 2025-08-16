Muere motociclista tras chocar en la Colombia; chofer huyó

Un motociclista perdió la vida tras ser impactado por un tráiler en la autopista Periférico; el chofer responsable del percance se dio a la fuga

Sobre la carretera a Colombia, un motociclista murió tras ser impactado por un tráiler, cuyo chofer intentó detener la unidad, al dejar una huella de frenado de 100 metros.

El percance vial ocurrió cerca de las siete de la mañana del viernes sobre la mencionada arteria, debajo del puente con la autopista Periférico.

Tras el accidente socorristas de Protección Civil Civil de Escobedo llegaron en cuestión de minutos.

Los paramédicos le aplicaron los primeros auxilios, sin embargo el motociclista ya se encontraba sin vida.

La víctima quedó boca abajo y vestía pantalón azul, playera tipo polo, un chaleco reflejante, zapato en color café y portaba casco de seguridad.

Elementos de vialidad de Escobedo cerraron uno de los carriles de circulación debido a la carga de unidades pesadas.

El chofer responsable del percance se dio a la fuga, por lo que los detectives y oficiales de tránsito trataban de localizar la unidad de carga.

Familiares de la víctima se hicieron presentes y cayeron en una crisis de histeria.